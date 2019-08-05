27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5668
  • 6,1935
  • 256.547
  • 99926.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Avrupa kupalarında temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un, yükselmeyi başarmaları halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri 5 Ağustos Pazartesi günü belli olacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun kura çekimi bugün yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında play-off turu eşleşmeleri, 5 Ağustos Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek.

Medipol Başakşehir'in Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, TSİ 13.00'te yapılacak. Medipol Başakşehir, 3. eleme turunda karşılaşacağı Yunanistan'ın Olympiakos takımını elemesi durumunda Krasnodar (Rusya)-Porto (Portekiz) veya Club Brugge (Belçika)-Dinamo Kiev (Ukrayna) eşleşmelerinin galiplerinden birinin rakibi olacak.

Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi play-off turu çekilişi ise TSİ 14.30'da yapılacak. Öncelikle 3. eleme turunu geçmesi gereken Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, çekilişe Temel Yol'dan seribaşı olarak katılacak.

Trabzonspor, Sparta Prag (Çekya), Yeni Malatyaspor ise Partizan (Sırbistan) ile 3. eleme turunda karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanşları 27-28 Ağustos, Avrupa Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

SERİ BAŞI TAKIMLAR

Krasnodar / Porto 

Club Brugge / Dynamo Kiev

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

Başakşehir / Olympiakos 

Basel / LASK Linz

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

SERİ BAŞI TAKIMLAR

Sparta Prag / Trabzonspor 

Feyenoord / Dinamo Tbilisi

AEK Larnaca / Gent 

Luzern / Espanyol

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

Universitatea Craiova / AEK Athens 

Rijeka / Aberdeen 

CSKA Sofya / Zorya Luhansk

Norrköping / Hapoel Beer-Sheva

YENİ MALATYASPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

SERİ BAŞI TAKIMLAR

Royal Antwerp / Viktoria Plzen 

Brondby / Braga (POR)

Vaduz / Eintracht Frankfurt

Malmö / Zrinjski

Partizan / Yeni Malatyaspor

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

Thun / Spartak Moskva

Molde / Aris Thessaloniki 

Lokomotiv Plovdiv 1926 / Strasbourg

Mariupol / AZ Alkmaar

Neftçi Bakü / Bnei Yehuda Tel-Aviv

JANDARMA VE MİT´TEN DEAŞ´A SINIR ÖTESİ OPERASYON!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB duyurdu: Türkiye-ABD arasında kritik görüşme başladı

MSB duyurdu: Türkiye-ABD arasında kritik görüşme başladı

LGS birinci nakil sonuçları açıklandı

LGS birinci nakil sonuçları açıklandı

Filistinlilerin öldürülmesini mübah gören hahama 'bilgelik' ödülü!

Filistinlilerin öldürülmesini mübah gören hahama 'bilgelik' ödülü!

Kurban seçerken bu uyarılara dikkat

Kurban seçerken bu uyarılara dikkat

Firari FETÖ'cü Abdülhamit Bilici, Uber şoförü olarak ortaya çıktı

Firari FETÖ'cü Abdülhamit Bilici, Uber şoförü olarak ortaya çıktı

Fatih ve Yavuz'a koruma kalkanı... Mavi Vatan’a çelik pençe

Fatih ve Yavuz'a koruma kalkanı... Mavi Vatan’a çelik pençe

HDP'li belediye acımadan 170 ağacı kesti

HDP'li belediye acımadan 170 ağacı kesti

Sudan'da geçiş döneminin detayları belli oldu

Sudan'da geçiş döneminin detayları belli oldu
 

POPÜLER HABERLER

Hong Kong´da otomobil eylemcilerin arasına daldı

Hong Kong´da otomobil eylemcilerin arasına daldı

2 bin 300 yıllık kalede kazılar yeniden başladı

2 bin 300 yıllık kalede kazılar yeniden başladı

Annelere erken emeklilik müjdesi

Annelere erken emeklilik müjdesi

Eşi ölünce bu adaya geldi, 14 yıldır yalnız yaşıyor

Eşi ölünce bu adaya geldi, 14 yıldır yalnız yaşıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA