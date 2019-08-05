Avrupa kupalarında temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un, yükselmeyi başarmaları halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri 5 Ağustos Pazartesi günü belli olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun kura çekimi bugün yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında play-off turu eşleşmeleri, 5 Ağustos Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek.
Medipol Başakşehir'in Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, TSİ 13.00'te yapılacak. Medipol Başakşehir, 3. eleme turunda karşılaşacağı Yunanistan'ın Olympiakos takımını elemesi durumunda Krasnodar (Rusya)-Porto (Portekiz) veya Club Brugge (Belçika)-Dinamo Kiev (Ukrayna) eşleşmelerinin galiplerinden birinin rakibi olacak.
Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi play-off turu çekilişi ise TSİ 14.30'da yapılacak. Öncelikle 3. eleme turunu geçmesi gereken Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, çekilişe Temel Yol'dan seribaşı olarak katılacak.
Trabzonspor, Sparta Prag (Çekya), Yeni Malatyaspor ise Partizan (Sırbistan) ile 3. eleme turunda karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanşları 27-28 Ağustos, Avrupa Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.
BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ
SERİ BAŞI TAKIMLAR
Krasnodar / Porto
Club Brugge / Dynamo Kiev
SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR
Başakşehir / Olympiakos
Basel / LASK Linz
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ
SERİ BAŞI TAKIMLAR
Sparta Prag / Trabzonspor
Feyenoord / Dinamo Tbilisi
AEK Larnaca / Gent
Luzern / Espanyol
SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR
Universitatea Craiova / AEK Athens
Rijeka / Aberdeen
CSKA Sofya / Zorya Luhansk
Norrköping / Hapoel Beer-Sheva
YENİ MALATYASPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ
SERİ BAŞI TAKIMLAR
Royal Antwerp / Viktoria Plzen
Brondby / Braga (POR)
Vaduz / Eintracht Frankfurt
Malmö / Zrinjski
Partizan / Yeni Malatyaspor
SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR
Thun / Spartak Moskva
Molde / Aris Thessaloniki
Lokomotiv Plovdiv 1926 / Strasbourg
Mariupol / AZ Alkmaar
Neftçi Bakü / Bnei Yehuda Tel-Aviv
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.