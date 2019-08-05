Avrupa kupalarında temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun kura çekimi bugün yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında play-off turu eşleşmeleri, 5 Ağustos Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek.

Medipol Başakşehir'in Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, TSİ 13.00'te yapılacak. Medipol Başakşehir, 3. eleme turunda karşılaşacağı Yunanistan'ın Olympiakos takımını elemesi durumunda Krasnodar (Rusya)-Porto (Portekiz) veya Club Brugge (Belçika)-Dinamo Kiev (Ukrayna) eşleşmelerinin galiplerinden birinin rakibi olacak.

Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi play-off turu çekilişi ise TSİ 14.30'da yapılacak. Öncelikle 3. eleme turunu geçmesi gereken Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, çekilişe Temel Yol'dan seribaşı olarak katılacak.

Trabzonspor, Sparta Prag (Çekya), Yeni Malatyaspor ise Partizan (Sırbistan) ile 3. eleme turunda karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanşları 27-28 Ağustos, Avrupa Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

SERİ BAŞI TAKIMLAR

Krasnodar / Porto

Club Brugge / Dynamo Kiev

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

Başakşehir / Olympiakos

Basel / LASK Linz

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

SERİ BAŞI TAKIMLAR

Sparta Prag / Trabzonspor

Feyenoord / Dinamo Tbilisi

AEK Larnaca / Gent

Luzern / Espanyol

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

Universitatea Craiova / AEK Athens

Rijeka / Aberdeen

CSKA Sofya / Zorya Luhansk

Norrköping / Hapoel Beer-Sheva

YENİ MALATYASPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

SERİ BAŞI TAKIMLAR

Royal Antwerp / Viktoria Plzen

Brondby / Braga (POR)

Vaduz / Eintracht Frankfurt

Malmö / Zrinjski

Partizan / Yeni Malatyaspor

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

Thun / Spartak Moskva

Molde / Aris Thessaloniki

Lokomotiv Plovdiv 1926 / Strasbourg

Mariupol / AZ Alkmaar

Neftçi Bakü / Bnei Yehuda Tel-Aviv