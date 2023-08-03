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Spor

Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz 4'te 4 yaptı

Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden 4 takımımız, haftayı galibiyetle tamamlayarak ülke puanına büyük katkı sağladı.

3 Ağustos 2023 Perşembe 23:44 - Güncelleme:
Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz 4'te 4 yaptı
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Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Galatasaray, Zalgiris'i sahasında 1-0 yenerek tur atlarken UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe Zimbru'yu 4-0 yenerek 3. Tur'a adını yazdırdı.

UEFA Konferans Ligi'ndeki diğer temsilcilerimiz Beşiktaş Tirana'yı 2-0 yenerken Adana Demirspor ise Cluj'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

İŞTE YENİ RAKİPLER

Bu galibiyetler sonrası temsilcilerimiz adlarını bir üst tura yazdırırken yeni rakipleri ise şu şekilde oluştu.

Beşiktaş - Neftçi Bakü

Galatasaray - Olimpia Ljubjana

Fenerbahçe - (Differdange - Maribor maçı galibi)

Adana Demirspor - Osijek

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