Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz 4'te 4 yaptı

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Galatasaray, Zalgiris'i sahasında 1-0 yenerek tur atlarken UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe Zimbru'yu 4-0 yenerek 3. Tur'a adını yazdırdı.

UEFA Konferans Ligi'ndeki diğer temsilcilerimiz Beşiktaş Tirana'yı 2-0 yenerken Adana Demirspor ise Cluj'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

İŞTE YENİ RAKİPLER

Bu galibiyetler sonrası temsilcilerimiz adlarını bir üst tura yazdırırken yeni rakipleri ise şu şekilde oluştu.

Beşiktaş - Neftçi Bakü

Galatasaray - Olimpia Ljubjana

Fenerbahçe - (Differdange - Maribor maçı galibi)

Adana Demirspor - Osijek