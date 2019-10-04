Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun ikinci haftası tamamlandı.

C Grubu'nda yer alan Trabzonspor, sahasında İsviçre'nin Basel takımını ağırladı. Silvan Widmer'in 20. dakikadaki golüne bordo-mavili ekip altı dakika sonra Abdulkadir Parmak ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 berabere sona erdi.

78. dakikada Jose Sosa'nın attığı golle 2-1 öne geçen Trabzonspor, 80. dakikada Noah Okafor'un golüne engel olamadı ve karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

Gruptaki diğer maçta ise Getafe, deplasmanda Krasnodar'ı 2-1 mağlup etti.

SONUÇLAR

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının ikinci haftasında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Sevilla (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0

Dudelange (Lüksemburg) - Karabağ (Azerbaycan): 1-4

B Grubu:

Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka): 1-1

Lugano (İsviçre) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 0-0

C Grubu:

Trabzonspor (Türkiye) - Basel (İsviçre): 2-2

Krasnodar (Rusya) - Getafe (İspanya): 1-2

D Grubu:

Sporting Lizbon (Portekiz) - LASK (Avusturya): 2-1

Rosenborg (Norveç) - PSV (Hollanda): 1-4

E Grubu:

Celtic (İskoçya) - Cluj (Romanya): 2-0

Lazio (İtalya) - Rennes (Fransa): 2-1

F Grubu:

Arsenal (İngiltere) - Standard Liege (Belçika): 4-0

Vitoria (Portekiz) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-1

G Grubu:

Young Boys (İsviçre) - Rangers (İskoçya): 2-1

Feyenoord (Hollanda) - Porto (Portekiz): 2-0

H Grubu:

CSKA Moskova (Rusya) - Espanyol (İspanya): 0-2

Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-3

I Grubu:

Saint-Etienne (Fransa) - Wolfsburg (Almanya): 1-1

Olexandriya (Ukrayna) - Gent (Belçika): 1-1

J Grubu:

Medipol Başakşehir (Türkiye) - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 1-1

Wolfsberger (Avusturya) - Roma (İtalya): 1-1

K Grubu:

Beşiktaş (Türkiye) - Wolverhampton (İngiltere): 0-1

Braga (Portekiz) - Slovan Bratislava (Slovakya): 2-2

L Grubu:

Astana (Kazakistan) - Partizan (Sırbistan): 1-2

AZ Alkmaar (Hollanda) - Manchester United (İngiltere): 0-0