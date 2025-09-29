Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunu başlıyor

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon 20 takım yer alacak.

Ligde normal sezon, 17 Nisan 2026'da tamamlanacak. Play-in maçları 21-24 Nisan 2026'da, play-off müsabakaları 28 Nisan-13 Mayıs 2026'da oynanacak.

Şampiyonun belli olacağı Dörtlü Final organizasyonu ise 22-24 Mayıs 2026'da Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılacak.

TÜRKİYE'Yİ İKİ TAKIM TEMSİL EDECEK

Basketbol Avrupa Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko temsil edecek.

Organizasyonda son 6 sezonda olduğu gibi 2 Türk temsilcisi yer alacak.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 2021 ve 2022'de şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe Beko ise 2017 ile 2025'te kupayı müzesine götürdü.

TAKIM SAYISI 18'DEN 20'YE YÜKSELTİLDİ

Avrupa Ligi'nin yeni sezonunda 20 takım mücadele edecek.

Almanya temsilcisi ALBA Berlin, 2025-2026'da organizasyonda yer almayacak.

BKT Avrupa Kupası'nın son şampiyonu Hapoel IBI'nin yanı sıra Valencia Basket ve Dubai Basketbol ise Avrupa Ligi'nin yeni takımları olacak.

10 ÜLKE TEMSİLCİSİ YER ALACAK

Basketbol Avrupa Ligi'nde bu sezon 10 ülke temsilcisi sahne alacak.

Organizasyonda İspanya'dan 4, Fransa'dan 3, Türkiye, Sırbistan, İtalya, Yunanistan ve İsrail'den ikişer, Almanya, Litvanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden ise birer ekip yer alacak.

Avrupa Ligi 2025-2026 sezonunda yer alacak takımlar ve ülkeleri şöyle:

İspanya: Real Madrid, Barcelona, Valencia Basket, Baskonia

Fransa: Monaco, Paris Basketbol, LDLC ASVEL

Türkiye: Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko

Sırbistan: Kızılyıldız, Partizan

İtalya: EA7 Emporio Armani Milan, Virtus Bologna

Yunanistan: Panathinaikos AKTOR, Olympiakos

İsrail: Maccabi Rapyd, Hapoel IBI

Almanya: Bayern Münih

Litvanya: Zalgiris

Birleşik Arap Emirlikleri: Dubai Basketbol

PLAY-İN FORMATINDA ÜÇÜNCÜ SEZON

Basketbol Avrupa Ligi'nde üst üste üçüncü sezon, play-in formatı uygulanacak.

20 takımın mücadele edeceği organizasyonda play-off'lara katılacak son iki ekip, play-in müsabakalarının ardından belli olacak.

Çift devreli lig usulüne göre oynanacak THY Avrupa Ligi'nde, normal sezonu ilk 6'da tamamlayan takımlar, doğrudan play-off oynama hakkı elde edecek.

Play-off aşamasında mücadele edecek son 2 ekip, normal sezonu 7, 8, 9 ve 10'uncu sırada bitirenler arasındaki play-in turnuvasıyla belirlenecek.

Normal sezonun 7'ncisi ile 8'incisi arasındaki maçın galibi, 7'nci olarak play-off'lara yükselecek. Mağlup olan ekip ise 9 ile 10'uncu arasındaki mücadelenin galibiyle karşılaşacak. Bu müsabakayı kazanan takım da 8. sıradan play-off bileti alacak.

Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan ekipler Dörtlü Final'e yükselecek.

-PANATHİNAİKOS'TA 3, DUBAİ BASKETBOL'DA 1 TÜRK

Avrupa Ligi'nde bu sezon yabancı takımlarda 4 Türk başarı kovalayacak.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos'ta milli oyuncular Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven ikinci sezonunu yaşayacak.

Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran Sertaç Şanlı ise yeni sezonda Dubai Basketbol'un formasını giyecek. Deneyimli basketbolcu, 2021-2023 yıllarında Barcelona'da da görev yapmıştı.

LİG TARİHÇESİ

FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adı altında 1958 yılında ilk kez düzenlenen organizasyon, 1991'de FIBA Avrupa Ligi ismiyle oynandı.

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 2000-2001 sezonunda iki ayrı kupa olarak (FIBA Suprolig ve ULEB Avrupa Ligi) oynanan organizasyon, 2001-2002'den itibaren Avrupa Ligi yönetimi tarafından tek turnuva olarak düzenlenmeye başlandı.

İLK MAÇ PROGRAMI

Basketbol Avrupa Ligi 2025-2026 sezonu ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Hapoel IBI-Barcelona (Arena 8888 Sofya-Bulgaristan)

19.00 Dubai Basketbol-Partizan (Coca Cola Arena)

20.45 Anadolu Efes-Maccabi Rapyd (Moraca-Karadağ)

21.00 Kızılyıldız-EA7 Emporio Armani Milan (Belgrad Arena)

21.15 Panathinaikos AKTOR-Bayern Münih (Telekom Atina)

21.30 Baskonia-Olympiakos (Buesa Arena)

21.45 Virtus Bologna-Real Madrid (Paladozza)

1 Ekim Çarşamba:

20.30 Monaco-Zalgiris (Gaston Medecin)

20.45 Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

21.00 LDLC ASVEL-Valencia Basket (Astroballe)

