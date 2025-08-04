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Spor

Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı!

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları, yarın başlayacak. İlk maç Hamrun Spartans ile Tel Aviv arasında oynanacak.

AA4 Ağustos 2025 Pazartesi 11:34 - Güncelleme:
Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı!
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında yarın, 6 Ağustos Çarşamba ve 7 Ağustos Perşembe günü 13 maç yapılacak.

Karşılaşmaların rövanşları, 12 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

İlk maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Hamrun Spartans (Malta) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

6 Ağustos Çarşamba:

20.00 RFS (Letonya) - KuPS Kuopio (Finlandiya)

21.45 Rijeka (Hırvatistan) - Shelbourne (İrlanda)

7 Ağustos Perşembe:

19.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Noah (Ermenistan)

19.00 Fredrikstad (Norveç) - Midtjylland (Danimarka)

19.30 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Legia Varşova (Polonya)

19.30 CFR Cluj (Romanya) - Braga (Portekiz)

20.00 Hacken (İsveç) - Brann (Norveç)

20.30 PAOK (Yunanistan) - Wolfsberger (Avusturya)

21.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Breidablik (İzlanda)

21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

21.30 FCSB (Romanya) - Drita (Kosova)

21.30 Servette (İsviçre) - Utrecht (Hollanda)

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