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Spor

Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı! İşte maç programı

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları bu akşam oynanacak. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Manchester United'ı sahasında ağırlarken Beşiktaş ise Lyon deplasmanında galibiyeti arayacak.

24 Ekim 2024 Perşembe 11:04 - Güncelleme:
Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı! İşte maç programı
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları devam ediyor...

Haftanın açılışında 23 Ekim Çarşamba günü TSİ 17.30'da Galatasaray, İsveç ekibi Elfsborg'u konuk etti. Sarı-Kırmızılılar, mücadeleden 4-3 galip ayrıldı.

Günün diğer maçında Braga ile Bodo/Glimt karşı karşıya geldi. Bu mücadeleyi de deplasman ekibi Bodo/Glimt, 2-1 kazandı.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 3. haftasında bugün TSİ 22.00'da İngiliz ekibi Manchester United'ı ağırlayacak. Beşiktaş ise perşembe günü TSİ 22.00'da Fransa takımı Lyon ile deplasmanda karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde 3. hafta, bugün oynanacak 16 karşılaşmayla tamamlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde kalan 3. hafta maçlarının programı şu şekilde:

24 Ekim Perşembe:

19.45 Roma - Dynamo Kiev

19.45 Eintracht Frankfurt - RFS

19.45 Midtjylland - Union SG

19.45 Ferencvaros - Nice

19.45 Maccabi Tel-Aviv - Real Sociedad

19.45 PAOK - Viktoria Plzen

19.45 Karabağ - Ajax

22.00 Athletic Club - Slavia Prag

22.00 Porto - Hoffenheim

22.00 Twente - Lazio

22.00 Fenerbahçe - Manchester United

22.00 Malmö - Olympiacos

22.00 Lyon - Beşiktaş

22.00 Rangers - FCSB

22.00 Anderlecht - Ludogorets

22.00 Tottenham - AZ Alkmaar

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