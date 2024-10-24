Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı! İşte maç programı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları devam ediyor...
Haftanın açılışında 23 Ekim Çarşamba günü TSİ 17.30'da Galatasaray, İsveç ekibi Elfsborg'u konuk etti. Sarı-Kırmızılılar, mücadeleden 4-3 galip ayrıldı.
Günün diğer maçında Braga ile Bodo/Glimt karşı karşıya geldi. Bu mücadeleyi de deplasman ekibi Bodo/Glimt, 2-1 kazandı.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 3. haftasında bugün TSİ 22.00'da İngiliz ekibi Manchester United'ı ağırlayacak. Beşiktaş ise perşembe günü TSİ 22.00'da Fransa takımı Lyon ile deplasmanda karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde 3. hafta, bugün oynanacak 16 karşılaşmayla tamamlanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde kalan 3. hafta maçlarının programı şu şekilde:
24 Ekim Perşembe:
19.45 Roma - Dynamo Kiev
19.45 Eintracht Frankfurt - RFS
19.45 Midtjylland - Union SG
19.45 Ferencvaros - Nice
19.45 Maccabi Tel-Aviv - Real Sociedad
19.45 PAOK - Viktoria Plzen
19.45 Karabağ - Ajax
22.00 Athletic Club - Slavia Prag
22.00 Porto - Hoffenheim
22.00 Twente - Lazio
22.00 Fenerbahçe - Manchester United
22.00 Malmö - Olympiacos
22.00 Lyon - Beşiktaş
22.00 Rangers - FCSB
22.00 Anderlecht - Ludogorets
22.00 Tottenham - AZ Alkmaar