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Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde 3'üncü hafta maçları tamamlandı.

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3'üncü maçında Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşılaşan Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 53'üncü dakikada Michael Frey ile 57'nci dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın kaydettiği gollerle 2-2'lik eşitlikle tamamladı. Anderlecht'in gollerini ise 35 ve 50'nci dakikalarda Zakaria Bakkali attı.

Beşiktaş, Avrupa Ligi I Grubu maçında konuk ettiği Belçika temsilcisi Genk'e 4-2 mağlup oldu. Genk'e galbiyeti getiren golleri 23 ve 69'uncu dakikada Samatta, 81'inci dakikada N'Dongala ve 83'üncü dakikada Piotrowski kaydederken, Beşiktaş'ın 2 golü ise 74 ve 86'ncı dakikalarda Vagner Love'dan geldi.  

Avrupa Ligi J Grubu 3'üncü hafta mücadelesinde ise Akhisaspor deplasmanda İspanyol ekibi Sevilla'ya 6-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları şu şöyle:

-A GRUBU-

AEK Larnaca - Ludogorets Razgrad: 1-1

Zürich - Bayer Leverkusen: 3-2

-B GRUBU-

RB Leipzig - Celtic: 2-0

Salzburg - Rosenborg: 3-0

-C GRUBU-

FC Copenhagen - Slavia Prag: 0-1

Zenit - Bordeaux:2-1

-D GRUBU-

Anderlecht - Fenerbahçe: 2-2

Spartak Trnava - Dinamo Zagreb: 1-2

-E GRUBU-

Qarabağ - Vorskla Poltava: 0-1

Sporting Lisbon - Arsenal: 0-1   

-F GRUBU-

Dudelange - Olympiakos: 0-2

Milan - Real Betis: 1-2

-G GRUBU-

Rangers - Spartak Moscow: 0-0

Villarreal - Rapid Wien: 5-0

-H GRUBU-

Eintracht Frankfurt - Apollon Limassol: 2-0

Marsilya - Lazio: 1-3

-I GRUBU-

Beşiktaş - Genk: 2-4

Sarpsborg 08 - Malmö:1-1

-J GRUBU-

Sevilla - Akhisarspor: 6-0

Standard Liege - Krasnodar: 2-1

-K GRUBU-

Jablonec - FC Astana: 1-1

Rennes - Dynamo Kiev: 1-2

-L GRUBU-

Chelsea - BATE Borisov: 3-1

PAOK - Mol Vidi: 0-2

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