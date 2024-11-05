İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2024 Salı / 4 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3516
  • EURO
    37,4517
  • ALTIN
    3027.16
  • BIST100
    8671.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı yarın başlıyor
Spor

Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı yarın başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı, yarın ve 7 Kasım Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

IHA5 Kasım 2024 Salı 10:03 - Güncelleme:
Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı yarın başlıyor
ABONE OL

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları, yarın ve 7 Kasım Perşembe günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 18.30'da Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek. Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında perşembe günü TSİ 20.45'te İngiliz ekibi Tottenham'ı ağırlayacak. Fenerbahçe ise perşembe günü TSİ 23.00'da Hollanda takımı AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde 4. hafta, perşembe günü oynanacak 17 karşılaşmayla tamamlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın

18.30 Beşiktaş - Malmö

7 Kasım Perşembe

20.45 Eintracht Frankfurt - Slavia Prag

20.45 Bodo/Glimt - Karabağ

20.45 FCSB - Midtjylland

20.45 Galatasaray - Tottenham

20.45 Elfsborg - Braga

20.45 Nice - Twente

20.45 Olympiacos - Rangers

20.45 Ludogorets - Athletic Club

20.45 Union SG - Roma

23.00 Ajax - Maccabi Tel-Aviv

23.00 AZ Alkmaar - Fenerbahçe

23.00 Dynamo Kiev - Ferencvaros

23.00 RFS - Anderlecht

23.00 Viktoria Plzen - Real Sociedad

23.00 Manchester United - PAOK

23.00 Lazio - Porto

23.00 Hoffenheim - Lyon

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.