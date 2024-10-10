Avrupa Ligi'nde derbi günü

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliğinde oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak.

İki takım da Avrupa Ligi'ndeki ilk maçlarından galibiyetle ayrıldı. Anadolu Efes, deplasmanda İtalya ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı 76-67, Fenerbahçe Beko ise sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 82-71 yendi.

THY AVRUPA LİGİ'NDE 23. RANDEVU

Organizasyonda 2 kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile bir defa kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de tarihinde 23. kez rakip olacak.

İki takım arasında oynanan 22 karşılaşmanın 8'ini lacivert-beyazlılar, 14'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı.

SON RANDEVU CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NDA

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, son olarak 29 Eylül'deki Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaştı.

Lacivert-beyazlılar, Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışının yapıldığı müsabakada rakibini 83-82 yenerek kupanın sahibi oldu.

İKİ TAKIMDAN MAÇ ÖNÜ AÇIKLAMALAR

Sarunas Jasikevicius karşılaşma öncesi, "Çok zor bir deplasman karşılaşması olacak. Anadolu Efes sezona harika başladı ve bu ligde deplasmandaki her maç zorludur. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda onlara karşı neleri iyi yapamadığımızı anlamalı ve bunları düzeltmeye çalışmalıyız. Ayrıca maç içerisinde zorlu anlar yaşayabileceğimizin ve bu durumlarda takım olarak hareket etmemiz gerektiğinin bilincinde olmalıyız." dedi.

Bonzie Colson ise "Harika bir maç ve çok iyi bir atmosfer olacak. Kesinlikle heyecanlıyız, çünkü bunun iki İstanbul takımı arasında oynanacak bir derbi olacağının bilincindeyiz. Olympiacos maçını kazanmamızı sağlayan ritmimizi devam ettirmeli ve daha iyi oynamak için çabamızı sürdürmeliyiz." ifadelerini kullandı.

ANADOLU EFES CEPHESİ

Tomislav Mijatovic, "Takımımız için heyecanlı bir dönemdeyiz çünkü bu sezon Euroleague'deki ilk iç saha maçımızda yeni salonumuzda sahaya çıkıyoruz. Dolayısıyla bizim için tabii ki çok heyecan verici. Elbette çok zorlu ve çok iyi yönetilen bir rakibe karşı oynayacağız. Hedefimiz olan maçı kazanmak için savunma ve hücumda yapmamız gereken her şeyi mümkün olan en yüksek seviyede yapmalıyız." şeklinde konuştu.

Rodrigue Beaubois de "Perşembe günü yeni salonumuzdaki ilk Euroleague iç saha maçımıza çıkıyoruz. Fenerbahçe Beko ile oynadığımız karşılaşmalar her zaman çok heyecanlı ve çekişmeli geçiyor. Hiç şüphesiz ki sahada yine zorlu bir mücadele olacak. Ama seyircimizin bize vereceği enerji ile birlikte evimizdeki ilk maçı kazanmak istiyoruz." açıklamasını yaptı.