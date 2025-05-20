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Spor

Avrupa Ligi'nde dev bütçeli final

UEFA Avrupa Ligi finali nefes kesen bir mücadele sahne olacak ve iki İngiliz ekibi karşı karşıya gelecek. İngiliz ekipleri Tottenham ile Manchester United'ın listesinde yer alan futbolcularının toplam değeri ise 1 milyar 469 milyon euro olduğu kaydedildi.

AA20 Mayıs 2025 Salı 12:37 - Güncelleme:
Avrupa Ligi'nde dev bütçeli final
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UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşılaşacak İngiliz ekipleri Tottenham ile Manchester United'ın UEFA listesinde yer alan futbolcularının toplam değeri, 1 milyar 469 milyon avro olarak dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Tottenham'ın kadro değeri 776 milyon 100 bin, Manchester United'ın ise 693 milyon 250 bin avro.

İsveçli orta saha oyuncusu Dejan Kulusevski, 60 milyon avroyla Tottenham'ın en pahalı oyuncusu olurken, 55 milyon avroluk değerleriyle Leny Yoro, Kobbie Mainoo ve Bruno Fernandes, Manchester United'ın en yüksek bedelli oyuncuları olarak öne çıkıyor.

Tottenham'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

FutbolcuDeğeri (avro)
Dejan Kulusevski60 milyon
Cristian Romero55 milyon
Micky van de Ven55 milyon
James Maddison50 milyon
Brennan Johnson50 milyon
Pedro Porro45 milyon
Destiny Udogie45 milyon
Dominic Solanke45 milyon
Mathys Tel40 milyon
Pape Matar Sarr40 milyon
Guglielmo Vicario35 milyon
Archie Gray35 milyon
Rodrigo Bentancur30 milyon
Heung-min Son30 milyon
Yves Bissouma28 milyon
Kevin Danso25 milyon
Lucas Bergvall25 milyon
Richarlison25 milyon
Wilson Odobert18 milyon
Djed Spence15 milyon
Mikey Moore15 milyon
Ben Davies8 milyon
Dane Scarlett1 milyon
Brandon Austin600 bin
Alfie Whiteman500 bin
Toplam776 milyon 100 bin

Manchester United'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

FutbolcuDeğeri (avro)
Kobbie Mainoo55 milyon
Bruno Fernandes55 milyon
Leny Yoro55 milyon
Lisandro Martinez45 milyon
Alejandro Garnacho45 milyon
Rasmus Hojlund45 milyon
Matthijs de Ligt40 milyon
Amad Diallo40 milyon
Joshua Zirkzee35 milyon
Diogo Dalot35 milyon
Andre Onana32 milyon
Noussair Mazraoui32 milyon
Manuel Ugarte50 milyon
Mason Mount28 milyon
Patrick Dorgu25 milyon
Luke Shaw16 milyon
Harry Maguire15 milyon
Casemiro12 milyon
Victor Lindelöf10 milyon
Altay Bayındır10 milyon
Toby Collyer5 milyon
Christian Eriksen6 milyon
Ayden Heaven1 milyon
Jonny Evans1 milyon
Tom Heaton250 bin
Toplam693 milyon 250 bin

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