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Spor

Avrupa Ligi'nde final heyecanı! Şampiyon yarın belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor. Yarın oynanacak olan finalde Bayer Leverkusen ile Atalanta karşı karşıya gelecek.

AA21 Mayıs 2024 Salı 09:42 - Güncelleme:
Avrupa Ligi'nde final heyecanı! Şampiyon yarın belli oluyor
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Futbolda daha önce UEFA Kupası, sonrasında UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupası yarın sahibini buluyor.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynanacak finalde, bu sezon tüm kulvarlarda 51 maçtır yenilgi yüzü görmeyerek rekor kıran Alman ekibi Bayer Leverkusen ile İtalya'nın Atalanta takımları, turnuvanın 53. şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Rumen hakem Istvan Kovacs'ın düdük çalacağı ve TSİ 22.00'de başlayacak final müsabakası, TV8 ile Exxen'den canlı yayımlanacak.

Finalin oynanacağı 51.711 bin kişi kapasiteli Dublin Arena, 2010 yılında açıldı. Dublin Arena, 2011 yılında Porto'nun Braga'yı 1-0 yendiği UEFA Avrupa Ligi finaline de ev sahipliği yapmıştı.

GALATASARAY TARİHE GEÇTİ

UEFA Kupası'nı kazanan tek Türk kulübü Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi.

Kupaya maç kaybetmeden uzanan sarı-kırmızılılar, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki finalde, İngiltere'nin Arsenal takımına penaltılar sonucu 4-1 üstünlük sağlayarak büyük bir başarıya imza attı.

EN ÇOK İSPANYOLLAR KAZANDI

İspanya, 1971'den bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda daha önce 19 takımla finallerde temsil edildi ve 14 kez şampiyonluk yaşadı.

İngilizler ve İtalyanlar 17'şer ekiple yer aldıkları finallerde 9'ar defa şampiyonluğa ulaştı.

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