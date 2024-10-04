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Spor

Avrupa Ligi'nde ikinci hafta sona erdi! İşte sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları sona erdi. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da sahaya çıktı. İşte diğer sonuçlar...

4 Ekim 2024 Cuma 01:41 - Güncelleme:
Avrupa Ligi'nde ikinci hafta sona erdi! İşte sonuçlar
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun ikinci haftasında 18 maç yapıldı.

Galatasaray, Letonya ekibi RFS'ye konuk olduğu maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda temsilcisi Twente ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş ise sahasında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-1 yenildi.

Bu sonuçların ardından Galatasaray ve Fenerbahçe puanını 4'e yükseltti. Beşiktaş ise iki maç sonunda puan elde edemedi.

ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

Hoffenheim (Almanya)-Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-0

Olympiakos (Yunanistan)-Braga (Portekiz): 3-0

Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Midtjylland (Danimarka): 0-2

Real Sociedad (İspanya)-Anderlecht (Belçika): 1-2

Karabağ (Azerbaycan)-Malmö (İsveç): 1-2

RFS (Letonya)-Galatasaray: 2-2

Slavia Prag (Çekya)-Ajax (Hollanda): 1-1

Ferencvaros (Macaristan)-Tottenham (İngiltere): 1-2

Lazio (İtalya)-Nice (Fransa): 4-1

Rangers (İskoçya)-Olimpik Lyon (Fransa): 1-4

Viktoria Plzen (Çekya)-Ludogorets (Bulgaristan): 0-0

Elfsborg (İsveç)-Roma (İtalya): 1-0

Porto (Portekiz)-Manchester United (İngiltere): 3-3

Athletic Bilbao (İspanya)-AZ Alkmaar (Hollanda): 2-0

PAOK (Yunanistan)-FCSB (Romanya): 0-1

Beşiktaş-Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-3

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Bodo/Glimt (Norveç): 0-0

Twente (Hollanda)-Fenerbahçe: 1-1

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