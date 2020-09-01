01 Eylül 2020 Salı 09:42 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 09:42

Beşiktaş, Alanyaspor ve tur atlaması halinde Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakipleri bugün çekilecek kura sonucu belli olacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde, TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek kura çekimine Beşiktaş ve Galatasaray seri başı olarak katılacak. Alanyaspor ise kurada seri başı değil. Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu.

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Progres (Lüksemburg) - Willem II (Hollanda) galibi

Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Rio Ave (Portekiz) galibi

Hammarby (İsveç) - Lech (Polonya)

Alanyaspor'un muhtemel rakipleri

Ventspils (Letonya) - Rosenborg (Norveç) galibi

Kukes (Arnavutluk) - Wolfsburg (Almanya) galibi

Sfintul Gheorghe Suruceni (Moldova) - Partizan (Sırbistan) galibi

Galatasaray'ın tur atlaması halinde muhtemel rakipleri

SonderjyskE (Danimarka)

B36 Torshavn (Faore Adaları) - TNS (Galler) galibi

Renova (Makedonya) - Hajduk Split (Hırvatistan) galibi

Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Zrinjski (Bosna Hersek) galibi