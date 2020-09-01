Beşiktaş, Alanyaspor ve tur atlaması halinde Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakipleri bugün çekilecek kura sonucu belli olacak.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde, TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek kura çekimine Beşiktaş ve Galatasaray seri başı olarak katılacak. Alanyaspor ise kurada seri başı değil. Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu.
Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri
Progres (Lüksemburg) - Willem II (Hollanda) galibi
Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Rio Ave (Portekiz) galibi
Hammarby (İsveç) - Lech (Polonya)
Alanyaspor'un muhtemel rakipleri
Ventspils (Letonya) - Rosenborg (Norveç) galibi
Kukes (Arnavutluk) - Wolfsburg (Almanya) galibi
Sfintul Gheorghe Suruceni (Moldova) - Partizan (Sırbistan) galibi
Galatasaray'ın tur atlaması halinde muhtemel rakipleri
SonderjyskE (Danimarka)
B36 Torshavn (Faore Adaları) - TNS (Galler) galibi
Renova (Makedonya) - Hajduk Split (Hırvatistan) galibi
Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Zrinjski (Bosna Hersek) galibi