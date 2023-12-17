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Spor

Avrupa Ligi'nde kura heyecanı yarın! İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Avrupa Ligi'nde kura çekimi yarın TSİ. 15.00'te başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray'ın da rakipleri yarın netleşecek. İşte detaylar...

AA17 Aralık 2023 Pazar 11:27 - Güncelleme:
Avrupa Ligi'nde kura heyecanı yarın! İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
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UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde üst tur kuraları yarın çekilecek.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenecek kura töreninin ardından Türk takımlarından Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'ın üst turdaki rakibi belirlenecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları, TSİ 14.00'te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ise TSİ 15.00'te başlayacak kura töreninde, play-off turu eşleşmeleri yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Galatasaray, kurada seri başı olarak yer almayacak.

İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Sarı-kırmızılı takımın muhtemel rakipleri arasında Freiburg (Almanya), Olimpik Marsilya, Rennes, Toulouse (Fransa), Karabağ (Azerbaycan), Roma (İtalya) , Sparta Prag (Çekya) ve Sporting Lizbon (Portekiz) yer alıyor.

Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat 2024'de düzenlenecek kura töreninde belirlenecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları, TSİ 16.00'da çekilecek.

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