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Spor

Avrupa Ligi'nde Sivasspor'un maç programları belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek DG Sivasspor'un maç programları belli oldu.

IHA03 Ekim 2020 Cumartesi 00:14 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 00:15
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Bugün gerçekleştirilen kura çekiminde I grubunda; İspanya temsilcisi Villarreal CF, Azerbaycan ekibi Qarabağ FK ve İsrail’den Maccabi Tel-Aviv ile eşleşen Sivasspor’un maç programı netleşti.

Kırmızı beyazlılar 1. haftada 22 Ekim 2020 Perşembe günü saat 21.00’de deplasmanda Villarreal CF karşılaşacak.

Yiğidolar 2. haftada ise sahasında Maccabi Tel-Aviv’i konuk edecek. 29 Ekim 2020 Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın saati 18.55 olarak belirlendi.

3. haftada Sivasspor Qarabağ FK karşı karşıya gelecek. 05 Kasım 2020 Perşembe günü Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 18.55’de başlayacak.

Sivasspor 4. haftada Qarabağ FK deplasmanına gidecek. 26 Kasım 2020 Perşembe günü oynanacak mücadele saat 18.55’de başlayacak.

5. haftada ise Yiğidolar Villarreal’ı konuk edecek. Mücadele 03 Aralık 2020 Perşembe günü saat 18.55’de oynanacak.

Kırmızı beyazlılar son haftada İsrail deplasmanında Maccabi Tel-Aviv’e konuk olacak. Karşılaşma 10 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak.

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