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Spor

Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. Athletic Bilbao ile Manchester United, Tottenham ile Bodo/Glimt final için kozlarını paylaşacak.

Haber Merkezi18 Nisan 2025 Cuma 01:17 - Güncelleme:
Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları sona erdi. Organizasyonda yarı final eşleşmeleri belli oldu.

ATHLETIC BILBAO - MANU

Rangers'ı 0-0 ve 1-0'lık skorlarla geçen Athletic Bilbao ile Lyon'u 2-2 ve uzatmalara giden rövanş maçında 5-4'lük skorla geçen Manchester United, yarı finalde eşleşti.

TOTTENHAM - BODO/GLIMT

Eintracht Frankfurt'u 1-1 ve 0-1'lik skorlarla geçen Tottenham ile de Lazio'yu 2-0 ve 3-1'lik skorların ardından penaltılarda 3-2 geçen Bodo/Glimt yarı finalde rakip olacak.

Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle:

Athletic Bilbao 2-0 Rangers (0-0)

Lazio 3-1 Bodo/Glimt - Pen 2-3 (0-2)

Manchester United 5-4 Lyon (2-2)

Frankfurt 0-1 Tottenham (1-1)

YARI FİNAL MAÇLARININ TARİHLERİ

Avrupa Ligi'nde yarı final karşılaşmaları, 1 ve 8 Mayıs'ta oynanacak.

FİNAL , ATHLETIC BILBAO'NUN STADI SAN MAMES'TE

Avrupa Ligi'nde finale Bilbao kentindeki San Mames Stadyumu ev sahipliği yapacak. 21 Mayıs'taki final maçı TSİ 22:00'de başlayacak.

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