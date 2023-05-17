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Spor

Avrupa Ligi'nde yarı final karşılaşmaları bu akşam oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkacak takımlar, bu akşam oynanacak yarı final rövanş karşılamaları sonrasında belli olacak.

IHA17 Mayıs 2023 Çarşamba 11:08 - Güncelleme:
Avrupa Ligi'nde yarı final karşılaşmaları bu akşam oynanacak
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler, yarın oynanacak Sevilla - Juventus ve Bayer Leverkusen - Roma maçlarının ardından belli olacak. Organizasyon tarihinin 6 kupayla en başarılı takımı olan İspanya temsilcisi Sevilla, 3 şampiyonluğu bulunan İtalya temsilcisi Juventus'u, Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda konuk edecek. Juventus'un ev sahipliğinde oynanan ilk maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

Diğer yarı final mücadelesinde ise kupada bir kez zafere ulaşan Almanya'nın Bayer Leverkusen takımı, turnuvada ilk şampiyonluğunu hedefleyen Serie A ekibi Roma'yı, BayArena'da ağırlayacak. Roma'nın sahasında oynanan ilk karşılaşmayı, ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı. İki müsabaka da TSİ 22.00'de başlayacak.

Turnuvanın finali, 31 Mayıs Çarşamba günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da yapılacak.

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