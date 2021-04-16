16 Nisan 2021 Cuma 00:15 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 00:15

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu. Turnuvada çeyrek final rövanş maçları tamamlandı.

Arsenal, Manchester United, Villarreal ve Roma, Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen takımlar oldu.

İNGİLİZLER RAHAT TURLADI

İlk maçta Slavia Prag ile 1-1 berabere kalan Arsenal, rövanşta rakibini 4-0 mağlup etti ve tur biletini kaptı.

Manchester United ise ilk karşılaşmada 2-0'lık galibiyetle ayrılırken İngiltere'deki maçta Granada'yı aynı skorla yendi.

ROMA TURLADI



Villarreal, Tottenham'ı eleyen Dinamo Zagreb'i 1-0 ve 2-1'lik skorla geçerken Ajax, evinde kaybettiği avantaj sonrası geri dönüş yapamadı.

İlk maçı 2-1 kazanan Roma, evinde 1-1 berabere kalmasına karşın yarı finale yükseldi.