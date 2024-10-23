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Spor

Avrupa maçı öncesi Beşiktaş'ta kriz! Lyon maçında kale 19'luk eldivenin

Avrupa'da iyi sonuçlar alamayan Beşiktaş'ta Lyon maçı öncesi kriz yaşanıyor. Mert Günok ve Ersin Destanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle görev yapamayacağı maçta kaleyi 19 yaşındaki genç eldiven Göktuğ Baytekin koruyacak.

Akşam23 Ekim 2024 Çarşamba 09:16 - Güncelleme:
Avrupa maçı öncesi Beşiktaş'ta kriz! Lyon maçında kale 19'luk eldivenin
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Süper Lig'e oldukça iyi bir başlangıç yapıp maç eksiğine rağmen G.Saray'ın ardında ikinci sırada yer alan Beşiktaş, Avrupa'da iyi günler geçirmiyor. Ajax ve Frankfurt yenilgilerinin ardından Fransız ekibi Lyon'un konuğu olacak siyah beyazlıların kalesinde de kriz yaşanıyor...

Ersin Destanoğlu'nun sakatlandığı Kara Kartal'da; Mert Günok'un da sol omzunda tendon yaralanması tespit edildiği belirtildi. UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maçta 2 mağlubiyet alarak son sırada yer alan Beşiktaş'ın, zorlu Lyon deplasmanında kalesini, 19 yaşındaki Göktuğ Baytekin koruyacak.

Öte yandan Mert Günok'un, takımının Pazartesi günü G.Saray ile oynayacağı derbide de forma giymesi beklenmiyor. Ersin Destanoğlu ise sağlık ekibine, G.Saray maçında oynamak istediğini iletti. Destanoğlu hakkındaki son kararı teknik heyet verecek...

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