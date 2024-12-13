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Spor

Avrupa maçları tamamlandı! İşte UEFA ülke puanında son durum...

Avrupa'da temsilcilerimizden Galatasaray beraberlik, Beşiktaş ile Fenerbahçe mağlubiyet, Başakşehir ise galibiyet elde etti. Bu sonuçlarla Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında 10. sırada yer aldı. En yakın rakip Çekya ile fark kapanmadı. Detaylar haberimizde...

13 Aralık 2024 Cuma 08:03 - Güncelleme:
Avrupa maçları tamamlandı! İşte UEFA ülke puanında son durum...
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Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Malmö deplasmanda berabere kalırken bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise Bodo/Glimt karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. . Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir ise Heidenheim karşısında kazanarak bu sezonunun Avrupa'da ilk üç puanını aldı. UEFA Ülke puanı sıralaması, temsilcilerimizin maçlarıyla birlikte tekrar gündeme geldi. Ülke puanı sıralamasında zirvede İngiltere'de bulunurken rakipleriyle puan farkını açtı. İtalya, İspanya, Almanya gibi takımlar ise ikincilik için mücadele ediyor. Türkiye ise geçtiğimiz sezona göre bir basamak geriledi. Peki Türkiye, Ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte, güncel ülke puanı son durum...

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM | Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'in Avrupa kupaları maçlarının tamamlanmasıyla birlikte ülke puanı sıralaması güncellendi. 2024-2025 sezonunda takımlarımız ülke puanına toplam 6.500 puanlık katkı yaptı. Türkiye'nin sıralamadaki en yakın rakibi Çekya ise 41.850 puanla 9. sırada yer alırken Türkiye ise 40.100 puanla 10. sırada yer aldı.

İşte güncel sıralamada oluşan puan durumu:

10 - TÜRKİYE: 40.100 PUAN

9- ÇEKYA: 41.850 PUAN

8- BELÇİKA: 50.200 PUAN

7- PORTEKİZ: 56,691 PUAN

6- HOLLANDA: 59.566 PUAN

5-FRANSA: 64.655 PUAN

4-ALMANYA: 78.035 PUAN

3-İSPANYA: 81.168 PUAN

2-İTALYA: 86.106 PUAN

1-İNGİLTERE: 98.249 PUAN

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