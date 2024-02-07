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  • Avrupa onu istiyor! Devler, Semih Kılıçsoy'un peşinde
Spor

Avrupa onu istiyor! Devler, Semih Kılıçsoy'un peşinde

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, performansıyla büyük beğeni toplamayı başardı. Siyah-beyazlıların büyük gelir elde etmeyi hedeflediği Semih Kılıçsoy'a Almanya, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan dev kulüpler talip oldu. İşte detaylar...

Sabah7 Şubat 2024 Çarşamba 09:32 - Güncelleme:
Avrupa onu istiyor! Devler, Semih Kılıçsoy'un peşinde
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Beşiktaş'ın genç forveti Semih Kılıçsoy, futbol gündeminin 1 numarasından düşmüyor. 18 yaşındaki futbolcu, 11 maçta 7 gol ve 1 asist üreterek 15 üst düzey ligde skora en fazla katkı sağlayan 18 yaş altı oyuncu olurken, dev kulüpleri de peşine taktı.

İŞTE O TAKIMLAR

Almanya'dan Dortmund ve Frankfurt, İngiltere'den Arsenal ve Aston Villa, İspanya'dan Atletico Madrid, İtalya'dan da Juventus, Semih için scout ekiplerini görevlendirdi.

DORTMUND ŞARTLARI ZORLAYACAK

Özellikle Dortmund'un, sezon başından beri oyuncuyu izlediği ve bütün şartlarını zorlayacağı, her karşılaşmasına da temsilcisini yollayacağı bildirildi.

EURO2024 DEĞERİNİ KATLAYACAK

Semih Kılıçsoy'un da EURO 2024'te A Milli Takım'da boy göstererek değerini katlayacağını düşündüğü, siyah-beyazlı takıma da maddi olarak daha büyük katkı vermek istediği aktarıldı.

FEYYAZ UÇAR'IN AÇIKLAMALARI

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Trabzonspor karşılaşmasının ardından, "Çıkıp sorumluluk alması, yeteneğini ortaya koyması en sevindirici olaydı. Uzun yıllar Beşiktaş'ta oynar demek istiyorum ama tutabileceğimizi de zannetmiyorum. Türk futbolunun son yıllardaki en büyük yıldızı. Teklifler zaten başladı. Montella da milli takıma davet edecektir. Avrupa Şampiyonası'nda forma giyerse sonrasına bakacağız. Kazanamadığımız 3 maçta da zaman zaman iyi oyunlarımız oldu ama son vuruşlarda sıkıntı yaşadık. Semih'in olmadığı maçlarda zorlanıyoruz. Atak sonlandırmalarımızda hep Semih'in imzası var." şeklinde konuşmuştu.

2028'E KADAR KONTRATI VAR

Beşiktaş alt yapısından yetişen semih Kılıçsoy'un siyah-beyazlılar ile 2028 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

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