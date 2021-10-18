İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2021 Salı / 13 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,3235
  • EURO
    10,8599
  • ALTIN
    529.045
  • BIST100
    1417.7
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası'nda günün sonuçları belli oldu
Spor

Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası'nda günün sonuçları belli oldu

Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası'nda erkeklerde Türkiye Almanya'ya, kadınlarda Türkiye ise Finlandiya ve Slovenya'ya mağlup oldu.

AA18 Ekim 2021 Pazartesi 23:58 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 23:58
ABONE OL

Antalya'da düzenlenen Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'nda kadınlarda Finlandiya ve Slovenya'ya, erkeklerde ise Almanya'ya yenildi.

Kemer ilçesinde gerçekleştirilen, 17 ülkeden 16'sı erkek, 11'i kadın olmak üzere 27 takımın katıldığı şampiyonanın grup aşamasında ikinci gün karşılaşmaları tamamlandı.

Türkiye, kadınlarda Finlandiya ve Slovenya'ya, erkeklerde ise Almanya'ya 3-0 mağlup oldu.

Organizasyonda Türkiye, A Grubu'nda yarın kadınlarda Hırvatistan, erkeklerde ise Sırbistan ile karşılaşacak.

Günün sonuçları şöyle:

Erkekler

A Grubu:

Fransa-Sırbistan: 0-3

Türkiye-Almanya: 0-3

B Grubu:

Ukrayna-Letonya: 3-0

İtalya-Hollanda: 1-3

C Grubu:

Bosna Hersek-Polonya: 3-0

Gürcistan-Macaristan: 0-3

D Grubu:

Rusya-Hırvatistan: 3-0

Çekya-Slovenya: 1-3

Kadınlar

A Grubu:

Finlandiya-Polonya: 3-1

Slovenya-Türkiye: 3-0

Türkiye-Finlandiya: 0-3

Polonya-Hırvatistan: 3-1

Almanya-Slovenya: 3-1

B Grubu:

Ukrayna-Rusya: 0-3

Macaristan-Hollanda: 3-0

Şampiyona, 23 Ekim'de sona erecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.