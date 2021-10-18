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Spor

Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası'nda ilk gün sonuçları belli oldu

Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası'nda ilk gün mücadeleleri sona erdi. Erkeklerde Türkiye, Fransa'yı 3-0 mağlup ederken, kadınlarda Türkiye, Polonya'ya 3-0 yenildi.

AA18 Ekim 2021 Pazartesi 00:47 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 00:48
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Antalya'da düzenlenen Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası'nda ilk gün karşılaşmaları sona erdi.

Kemer ilçesinde gerçekleştirilen, 17 ülkeden 16'sı erkek, 11'i kadın olmak üzere 27 takımın katıldığı şampiyonanın grup aşamasında ilk gün karşılaşmaları tamamlandı.

Günün sonuçları şöyle:

ERKEKLER

A Grubu:

Almanya-Sırbistan: 3-0

Türkiye-Fransa: 3-0

B Grubu:

Ukrayna-İtalya: 3-0

Letonya-Hollanda: 0-3

C Grubu:

Bosna Hersek-Gürcistan: 3-0

Polonya-Macaristan: 3-2

D Grubu:

Hırvatistan-Slovenya: 3-0

Rusya-Çekya: 3-0

KADINLAR

A Grubu:

Türkiye-Polonya: 0-3

Slovenya-Hırvatistan: 3-0

Finlandiya-Almanya: 0-3

B Grubu:

Rusya-İtalya: 3-1

Hollanda-Ukrayna: 0-3

İtalya-Hollanda: 3-0

Ukrayna-Macaristan: 3-0

Şampiyona, 23 Ekim'de sona erecek.

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