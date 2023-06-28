Milli sporcular, Avrupa Oyunları Köyü'nde bayramlaştı

Krakow'daki Avrupa Oyunları Köyü'nde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı ve Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Başkanı Hasan Arat, TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, sporcular ve antrenörler katıldı.

Bayramlaşma töreninde Murat Kocakaya, Hasan Arat ve Neşe Gündoğan, tek tek bayramlarını kutladıkları sporculara bayram çikolatası verdi.

Hasan Arat, törende sohbet ettiği 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı'nın oyuncularına burada gösterdikleri mücadeleden ve takım ruhundan dolayı teşekkür etti.