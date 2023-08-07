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Spor

Avrupa Paralimpik Şampiyonası başladı

Hollanda'nın Rottedam kentinde düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası, açılış töreniyle resmen başladı.

AA7 Ağustos 2023 Pazartesi 23:57 - Güncelleme:
Avrupa Paralimpik Şampiyonası başladı
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Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası açılış töreniyle resmen başladı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin açıklamasına göre, Rotterdam kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonanın açılış töreni Ahoy Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi.

Açılış töreninde ışık gösterileri büyük beğeni topladı. "Dünyanın ilk ampute popstarı" olarak ünlenen İngiliz şarkıcı Viktoria Modesta da törende sahne aldı.

Açılış konuşmasını yapan Uluslararası Paralimpik Komitesi Başkanı Andrew Parsons, ilk kez düzenlenen organizasyonda 45 ülkeden 1500'ün üzerinde sporcunun 10 branşta mücadelede edeceğini belirtti.

Türkiye'nin 88 sporcu ile temsil edildiği Avrupa Paralimpik Şampiyonası, 20 Ağustos'ta sona erecek.

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