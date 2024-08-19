Avrupa Ralli Şampiyonası'nda çifte podyum

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Çekya'da düzenlenen 2024 FIA Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) 6. yarışı Barum Rallisi'nde Türkiye'yi Kerem Kazaz ve Kübra Denizci Keskin temsil etti.



Genç sporcu Kerem Kazaz, asfalt parkurda gerçekleştirilen zorlu ralliyi Atölye Kazaz adına Silvestre Corentin ile ERC3 ve Fiesta Rally3 Trophy klasmanlarında ikinci tamamladı.

Hypco Neo Motorspor adına yarışan Türkiye'nin ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin ise ikinci Avrupa tecrübesinde Ali Tuğrul Kaya ile RC5 kategorisinde üçüncülüğü elde etti.

Avrupa Ralli Şampiyonası'nın 7. yarışı 30-31 Ağustos'ta Galler'de asfalt parkurda koşulacak.