İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2025 Cuma / 8 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,544
  • EURO
    39,4704
  • ALTIN
    3416.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcular finale yükseldi
Spor

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcular finale yükseldi

vrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcular Tuğba Danışmaz ve Alperen Acet, finale yükselme başarısı gösterdi.

AA6 Mart 2025 Perşembe 23:45 - Güncelleme:
Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcular finale yükseldi
ABONE OL

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na katılan milli sporculardan Tuğba Danışmaz ve Alperen Acet, finale yükseldi.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Hollanda'nın Apeldoorn kentinde düzenlenen organizasyon başladı.

Şampiyonaya kadınlar üç adım atlamada ünvanını korumak için gelen Tuğba, elemelerdeki 14.10 metrelik atlayışıyla adını, yarın TSİ 20.50'de başlayacak finale yazdırdı.

Erkekler yüksek atlama elemelerinde mücadele eden Alperen ise 2.18 metrelik derecesiyle finalist oldu. Final atlayışları, 8 Mart Cumartesi günü TSİ 22.09'da yapılacak.

  • VrupaSalonAtletizm
  • MilliSporcular
  • Finalistler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.