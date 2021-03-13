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Spor

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası'nı, U16 Kız Milli Takımı 3'üncü tamamladı

U16 Kız Milli Takımımız, 2021 CEV U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası 1'inci raunt elemelerindeki dördüncü ve son maçında ev sahibi Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu. Millilerimiz, bu sonucun ardından Balkan Voleybol Birliği (BVA) şemsiyesi altında düzenlenen 2021 CEV U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası 1'inci raunt elemesini 3'üncü sırada tamamladı.

DHA13 Mart 2021 Cumartesi 20:47 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 20:47
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U16 Kız Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için 6-9 Mayıs 2021 tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası 2'nci raunt elemelerinde mücadele edecek. Avrupa Şampiyonası 2'nci Raunt elemelerini ilk sırada tamamlayan ülkeler, U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek. 2021 CEV U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası, 10-18 Temmuz 2021 tarihleri arasında Macaristan ve Slovakya'nın ev sahipliğinde yapılacak.

SALON: Vlade Divac

TÜRKİYE: Talya, Defne, Ece, Mina, Ceyda, Bianka İlayda, Meryem (L) (Nisa Nur, İrem, Ceylin)

SIRBİSTAN: Krickovic, Mihajlovic, Stanojevic, Vidacic, Danilovic, Antic, Ruzic (L) (Marinkovic, Rikanovic, Stanojevic, Samardzic, Miljevic)

SETLER: 23-25, 10-25, 25-18, 12-25

SÜRE: 81 dakika (24′,17′,22′,18′)

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