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Spor

Avrupa Şampiyonası'nda Filenin Sultanları'nın maç programı belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Voleybol Şampiyonası grup aşamasındaki maç programı açıklandı.

DHA2 Temmuz 2021 Cuma 18:19 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 18:19
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Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde 18 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'nda yer alan Türkiye, grup etabında ev sahibi Romanya'nın yanı sıra Hollanda, Ukrayna, Finlandiya ve İsveç ile mücadele edecek. Filenin Sultanları, grup karşılaşmalarını Romanya'nın Cluj-Napoca şehrinde oynayacak.

Milli takımın, grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:

18 Ağustos 20.30 Romanya-Türkiye

20 Ağustos 20.30 Türkiye-Ukrayna

22 Ağustos 17.30 Türkiye-İsveç

23 Ağustos 20.30 Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos 17.30 Hollanda-Türkiye

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