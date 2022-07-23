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Spor

Avrupa Şampiyonası'nda U17 Kız Voleybol Milli Takımı, adını finale yazdırdı

U17 Kız Voleybol Milli Takımı, 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı final mücadelesinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

AA23 Temmuz 2022 Cumartesi 23:57 - Güncelleme:
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Çekya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, yarı finalde Sırbistan'ı 3-2 yenerek finale yükseldi.

Hradec Kralove kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli takım, yarı finalde Sırbistan ile karşılaştı.

İlk seti 25-16 kazanan milliler, ikinci seti 25-20, üçüncü seti ise 25-18 kaybetti.

Dördüncü seti 25-15 alan ve skoru 2-2'ye getiren ay-yıldızlı ekip, beşinci seti de 15-12 kazanarak rakibini 3-2 yenmeyi başardı.

Milli takım, bu sonuçla adını finale yazdırdı.

17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, finalde yarın TSİ 19.00'da İtalya ile karşılaşacak. Milliler, rakibiyle grupta oynadığı maçı 3-1 kazanmıştı.

  • 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası
  • U17 Kız Voleybol Milli Takımı
  • sırbistan

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