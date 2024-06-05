Ülkeler düzeyinde Avrupa'nın en prestijli organizasyonu olan Avrupa Şampiyonası'na sayılı günler kaldı. A Milli Takım'ımızın da yer aldığı EURO 2024, bu yıl Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Öte yandan Avrupa Şampiyonaları tarihine baktığımızda ise önemli bir detay dikkatleri çekiyor. Turnuvada son 4 kazanan ülkenin teknik direktörleri, daha önce ülkemizde çalışmış isimler oldu.

EURO 2008 - LUIS ARAGONES

Avusturya-İsviçre ev sahipliğinde düzenlenen 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası bizler için de önemli bir yere sahip. A Milli Takım'ımızın yarı final oynama başarısı gösterdiği turnuvanın kazananı ise İspanya olmuştu. Finalde Almanya'yı yenen İspanyollar, kupanın sahibi oldu. İspanya Teknik Direktörü Luis Aragones ise 2008-2009 yıllarında ülkemizde Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

EURO 2012 - VICENTE DEL BOSQUE

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası, Polonya ve Ukrayna ev sahipliğinde gerçekleşti. Geçtiğimiz turnuvada üst düzey bir başarı sergileyen A Milli Takım'ımız ise bu turnuvaya play-off etabında Hırvatistan'a mağlup olarak katılım gösteremedi. Turnuvanın kazananı ise bir kez daha İspanya oldu. Avrupa futboluna damga vuran İspanyolların başındaki teknik adam, 2004-2005 yıllarında Beşiktaş'ı da çalıştıran Vicente del Bosque olmuştu.

EURO 2016 - FERNANDO SANTOS

Fransa ev sahipliğinde düzenlenen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası, A Milli Takım'ımız açısından bir kabus gibi geçti. 2012'de turnuvaya katılamayan Ay-yıldızlılar, bu aranın ardından bir kez daha Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterdi. Ancak Hırvatistan, İspanya ve Çekya'nın da yer aldığı grupta yalnızca 3 puan toplayabilen milliler, gruptan çıkamadı. Bu turnuvada kupayı alan ekip ise Portekiz oldu. Yıldızlarla dolu kadrosuyla kupaya uzanan Portekiz Milli Takımı'nın başında, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kısa bir dönem görev alan Fernando Santos vardı.

EURO 2020 - ROBERTO MANCINI

Son turnuvaların aksine bu kez ev sahibi bir ülkenin olmadığı, pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelenen ve Avrupa'nın büyük bölümüne yayılan turnuvada A Milli Takım'ımız A grubunda yer aldı. Teknik direktör Şenol Güneş önderliğinde büyük umutlarla turnuvaya katılan ve çoğu ülke tarafından sürpriz favori olarak gösterilen milliler, İtalya, Galler ve İsviçreli gruptan 0 puanla ayrıldı ve turnuvaya veda etti. Turnuvanın kazanan ekibi ise Roberto Mancini'nin çalıştırdığı İtalya oldu. İtalyan teknik adam, 2013-14 yılları arasında ülkemizde Galatasaray'ı çalıştırmıştı.