İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2024 Pazar / 10 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,7878
  • EURO
    35,1602
  • ALTIN
    2457.99
  • BIST100
    10471.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Avrupa şampiyonları yurtta çiçeklerle karşılandı
Spor

Avrupa şampiyonları yurtta çiçeklerle karşılandı

Virtus Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 23 madalya kazanan özel sporcular, yurda döndü.

16 Haziran 2024 Pazar 21:12 - Güncelleme:
Avrupa şampiyonları yurtta çiçeklerle karşılandı
ABONE OL

İsveç'te düzenlenen Virtus Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 23 madalya kazanan özel sporcular, yurda döndü.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) yetkilileri, ay-yıldızlı atletleri İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşıladı.

TÖSSFED Yönetim Kurulu Üyesi Can Dağaşan, milli takımlar sorumlusu Aytunç Göz ile antrenör Damla Tan, milli sporcular Aysel Önder ve Ebrar Keskin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şampiyonada ilklere imza attıklarını belirten Can Dağaşan, "Özel sporcularımız Kurban Bayramı'nın birinci gününde bize ikinci bir bayram yaşattılar. İnanılmaz başarılar kazandılar. İnşallah Paris'te düzenlenecek 2024 Paralimpik Oyunları'ndan da madalyalarla döneceğimize yürekten inanıyoruz. Özel sporcularda tabii ki madalya ve şampiyonluk çok önemli. Ancak bizim olayımızda sadece spor yok. Milyonlarca özel gereksinimli bireye örnek insanlar burada. Milyonlarca insan onları izleyip 'Benim çocuğum da Esra Bayrak olabilir' diyor. Bizim misyonumuz çok daha ağır ve farklı. Biz, dünyanın en büyük gönüllü ordularıyız. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkes bizimle. Bizim çocuklara fırsat verilirse neler yapacaklarını dünyaya gösteriyoruz. Bize ikinci bayramı yaşattıkları için onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

  • Atletizm Şampiyonu
  • Özel Sporcular
  • altın madalya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.