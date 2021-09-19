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Spor

Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı'na Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımımızı tebrik etti.

DHA19 Eylül 2021 Pazar 22:25 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 22:25
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nı şampiyon olarak tamamlayan milli takımımızı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda zirvede yer alarak üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan milli takımımızı tebrik ediyorum. Gaziler Günü sebebiyle başta gazilerimiz olmak üzere tüm ülkemizi gururlandıran bu başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Sporun her branşında, her kategorisinde tek hedefimiz olan Ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırma onurunu yaşayan millilerimizin her birini, verdikleri emek için, döktükleri ter için tekrardan kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

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