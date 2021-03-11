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Spor

Avrupa Şampiyonu Fatma Damla Altın'a Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (VIRTUS) tarafından düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda, pentatlonda şampiyon olan Fatma Damla Altın için tebrik mesajı yayımladı.

DHA11 Mart 2021 Perşembe 22:27 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 22:27
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Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa'nın Nantes şehrinde Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Atlezim Şampiyonası'nda pentatlon branşında altın madalya kazanan Fatma Damla Altın ile 400 metrede gümüş madalya kazanan Muhsine Gezer'i kutlarım. Uluslararası arenada ay – yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak göğsümüzü kabartan sporcularımıza teşekkür ediyorum. Gösterdiği başarılı performansıyla Avrupa Şampiyonu olan Fatma'nın kazandığı madalyayı Mehmetçiğimize armağan etmesi bizleri ayrıca gururlandırdı. Milli sporcularımızın başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor, aynı organizasyonda mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

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