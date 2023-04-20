Avrupa şampiyonu Taha Akgül, Türkiye'ye döndü

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest 125 kiloda altın madalyaya ulaşan Taha Akgül ve Serbest Stil Güreş Milli Takımı Türkiye'ye döndü.

Serbest Stil Milli Güreş Takımı, Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'de düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya ile tamamladı. A Milli Güreş Takımı'nda Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk altın, Süleyman Atlı gümüş, İbrahim Çiftçi, Soner Demirtaş ve Emrah Ormanoğlu ise bronz madalya kazanan isimler oldular. Saat 16.45'de Hırvatistan'ın Zagreb kentinden Ankara'ya inen milliler, kendilerini karşılamak için havaalanına gelen taraftarlar tarafından mehter marşıyla karşılandı.

"TAKIM VE BİREYSEL OLARAK ÇOK GÜZEL BİR ŞAMPİYONA GEÇİRDİK"



Avrupa Şampiyonası'nı alınlarının akıyla tamamladıklarını belirten şampiyon Taha Akgül, "Takım ve bireysel olarak çok güzel bir şampiyona geçirdik. Bileğimizin hakkıyla 10. şampiyonluğu alıp ülkemize döndük. Bayram öncesi milletimize inşallah çifte bayram oldu. 10'uncu şampiyonluğun benim için çok büyük anlamı var. Çok büyük emek, çalışma ve azim. Çok güzel müsabakalar yaptım ve iyi rakiplerimi yenerek 10'uncu altın madalyaya ulaştım." ifadelerini kullandı.

"HER NE KADAR DEĞERİ BİLİNMESE DE BÜYÜK BAŞARILAR"



Tüm takım olarak tarihi başarılar elde ettiklerini belirten Akgül, "Her ne kadar değeri bilinmese de büyük başarılar. Yüz yıllık Türkiye Cumhuriyet tarihinde gerçekleşmemiş başarıları, rekorları kırıyoruz hatta dünya tarihindeki rekorları kırıyoruz. Bu başarıların tekrar ne zaman geleceği belli olmayabilir. Kıymetini bilmek lazım." diye konuştu.

"CANIM PAHASINA DÖNMEMEK İÇİN ÇOK ZORLADIM"



Sol ayağında şiddetli ağrısı olduğunu dile getiren Akgül, sözlerine şöyle devam etti:

MR çekineceğim. Özellikle son kilit pozisyonunda rakibim çok zorladı. Ben de o an verseydim maç farklı bir yere giderdi. Canım pahasına dönmemek için çok zorladım. İki kere ayağımdan ses geldi. Herhalde dış yan bağlarımda bir problem var gibi ama inşallah çok büyük bir problem değildir. Şu an bilmiyoruz.