Avrupa takımları Onyekuru için teklif hazırlığında!

Bonservisi Everton'da bulunan ve kiralık olarak Galatasaray forması giyen Niyeryalı futbolcu Henry Onyekuru, Avrupa'nın büyük takımlarının radarına girdi.

İngiliz basını, Everton takımının 21 yaşındaki futbolcuyu hiç oynatmadan 20 milyon euroya satabileceğini belirtti. Onyekuru, 18 ay önce Belçika'nın Eupen takımından 8 milyon euroya transfer edilmiş ama çalışma şartları nedeniyle Premier Lig'de oynayamamıştı.

20 MİLYONU GÖZDEN ÇIKARTTILAR

PSG, Monaco, Marsilya, Borussia Dortmund, Napoli, Sevilla'nın Onyekuru için ciddi şekilde ilgilendiği belirtilirken özellikle PSG'nin 20 milyon euroyu şimdiden gözden çıkarttığı belirtildi.

Galatasaray'ın da kadroda tutmak istediği 21 yaşındaki Nijeryalı futbolcu için Everton'ın teknik direktör Marco Silva'nın raporunu bekleyeceği kaydedildi.

Onyekuru, bu sezon Galatasaray forması ile ligde 22 maça çıkarken 9 gol ve 2 asist üretmişti.

(Sporx)