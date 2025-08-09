Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St.Patrick's takımıyla oynadığı maça Tammy Abraham damga vurdu. Temsilcimizin 27 yaşındaki yıldızı, 20 dakikada rakip ağlara 3 gol bıraktı. Opta verilerine göre; İngiliz yıldız, Siyah-Beyazlılar'ın tarihinde bir Avrupa kupası maçının ilk yarısında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. İtalyan ve İrlanda basını, başarılı oyuncunun performansını manşetlere taşıdı. Çizme basını, "Abraham yeniden doğdu.", "Milanlı Abraham'ı izleyin: Konferans Ligi'nde sansasyonel bir hattrick", "Abraham gösteriş yaptı", "Eski Milan oyuncuları Avrupa'da parlıyor: Abraham üç gol atarken Krunic iki gol attı" şeklinde manşetler kullandı.

AVRUPA HAYALİNİ BİTİRDİ

İrlanda basını da Abraham'ın gollerinin Patrick's'i yıktığını yazdı: "Abraham'ın hat-trick'i ile Türk takımı maçı domine etti.", "Tammy'nin ilk yarıda hat-trick yaptığı maçta Patrick's, Beşiktaş'tan acı bir ders aldı.", "Beşiktaş, Abraham'ın yıldızlaştığı maçta St. Patrick's ile aynı klasmanda olmadığını gösterdi.", "Konferans Ligi karşılaşmasında Abraham'ın üç golüyle Beşiktaş, St. Patrick's'i devirdi.", "Abraham, attığı üç golle Beşiktaş'ı zafere taşıdı ve Patrick's'in Avrupa hayalini sona erdirdi.", İngiliz golcü, harika performansıyla İrlanda temsilcisinin Avrupa yolculuğunu altüst ederek İrlandalılara acı yaşattı."