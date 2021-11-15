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Spor

Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, 8 madalya kazandı

Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, 2'si altın, 8 madalya ile tamamladı. Türkiye, erkeklerde takım halinde Avrupa'da 2., genel sıralamada ise Avrupa'da 3. oldu.

DHA15 Kasım 2021 Pazartesi 22:08 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 22:08
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Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, organizasyonu 2'si altın, 8 madalya ile tamamlarken erkeklerde takım halinde Avrupa 2'ncisi, genel sıralamada ise Avrupa 3'üncüsü oldu.

Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası sona erdi. 12-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada Türkiye 2 altın, 2 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 8 madalyayla elde etti. Şampiyonayı takım halinde 3'ncü sırada tamamlayan Ay-Yıldızlı ekip, erkek takım sıralamasında 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya ile Avrupa 2'ncisi, genel sıralamada ise Avrupa 3'üncüsü oldu.

Şampiyonada madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Altın: Ömer Faruk Dayıoğlu (59 kilo), Yiğithan Kılıç (73 kilo)

Gümüş: Rahmet Baran Şimşek (78 kilo), Aleyna Şenyurt (49 kilo)

Bronz: Yunus Emre Taş (51 kilo), Nehir Geniş (42 kilo), Hatice Pınar Yiğitalp (59 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (+68 kilo)

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