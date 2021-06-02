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Spor

Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya alan cimnastikçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya alan cimnastikçileri kabul etti.

AA02 Haziran 2021 Çarşamba 21:20 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 21:20
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde cimnastikçileri kabul etti. Erdoğan'ın kabul ettiği milli sporcular arasında, Mersin Halka Avrupa Şampiyonu Mersin Takım büyükler Avrupa ikincisi İbrahim Çolak, Mersin Atlama Masası Gençler Avrupa Üçüncüsü Bora Tarhan, Kiev 3 Çember 2 Labut Avrupa Şampiyonu Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar, Defne Alpaslan ile İrem Ökçün de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen sporcular arasında, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonasında altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı da yer aldı.

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