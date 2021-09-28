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Spor

Avrupa ve Güney Amerika şampiyonları karşı karşıya gelecek

Euro 2020 Şampiyonu İtalya ve 2021 Kupa Amerika Şampiyonu Arjantin, gelecek yıl haziran ayında maça çıkacak.

28 Eylül 2021 Salı 21:05 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 21:11
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Futbolda son Avrupa şampiyonu İtalya ile Kupa Amerika'yı kazanan Arjantin, gelecek yıl haziran ayında maça çıkacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu

(CONMEBOL) ile iş birliğini artırmak amacıyla iki kıtanın şampiyon milli takımlarının karşılaşması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

2020 Avrupa Şampiyonu (EURO 2020) İtalya ile 2021 Kupa Amerika'yı kazanan Arjantin, 2022 Haziran ayında karşılaşacak. Maçın nihai tarihi ve oynanacağı stat ise daha sonra açıklanacak.

İki uluslararası futbol kurumu arasında yapılan anlaşmaya göre, iki kıtanın şampiyon milli takımlarının birbiriyle yapacağı maçlar bir kez ile sınırlı kalmayacak ve bu turnuva en az 3 kez düzenlenecek. Taraflar, İngiltere'nin başkenti Londra'da ortak kullanımlı bir ofis de açacak.

FIFA'nın, Dünya Kupası'nın dört yerine iki yılda bir düzenlenmesi fikrini gündemine almasının ardından UEFA ve CONMEBOL, buna karşı olduğunu duyurmuştu.

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