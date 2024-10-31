Yaz transfer döneminin son günlerinde sürpriz bir şekilde Galatasaray'a kiralık olarak gelen Victor Osimhen, performansıyla büyük beğeni topladı. İtalya Serie A ekibi Napoli'de kadro dışı kalan ve sarı kırmızılıların devreye girmesiyle Türkiye'ye gelen Nijeryalı başarılı oyuncu, kısa sürede takıma adapte oldu ve çıktığı 7 maçta 4 gol, 4 asistle parladı. Fenerbahçe derbisinde asist yaparak katkı veren 25 yaşındaki golcü oyuncu, Beşiktaş derbisinde ise şık bir kafa golü atarak galibiyette önemli rol oynadı. Geldiği günden bu yana kendisine duyulan ilgiyi gol ve asistlerle süsleyen Osimhen, sarı kırmızılı taraftarların vazgeçilmezi haline geldi.

RÖVEŞATA GOLÜ ÇOK KONUŞULDU

Deplasmanda oynanan Antalyaspor mücadelesinde oyuna sonradan giren Osimhen, attığı röveşata golüyle gündem oldu. Tüm Avrupa basını Nijeryalı oyuncunun bu golünü yazdı. Son olarak Today.it, Osimhen'in Türkiye kariyerinin nasıl gittiğini yorumladı. Haberde, yıldız oyuncunun kısa sürede tüm sporseverlerin sevgisini kazandığı belirtildi. Osimhen ile ilgili kullanılan ifadeler özetle şöyle: "Victor Osimhen'in Galatasaray'a gitme kararı meyvesini veriyor. Yıldız oyuncu, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinin ekstra silahı oldu.

"BURADA KALACAĞIM" DEMİŞTİ

Galatasaray'da transfer piyasasının en öngörülemeyen takviyesi oldu ve yıldız forvet şimdiden Türkiye'yi fethetti. Osimhen artık sahnenin merkezinde yer alıyor ve Nijeryalı forvet sahadayken, takımı şampiyonluk ve Avrupa Ligi mücadelelerinde hiçbir zaman kaybetmedi (6 galibiyet ve 1 beraberlik) ve o her zaman başrol oyuncusu oldu. Beşiktaş'a attığı gol Süper Lig'de 4. golü oldu. Osimhen, 5. karşılaşmasında bu sayıyı yakaladı. 2 kez de asist yaparak takımına katkı verdi." Osimhen'in ocak ayında ayrılacağı konuşulsa da yıldız oyuncu Beşiktaş maçı sonrası "Burada kalacağım" ifadesiyle tavrını ortaya koymuştu.