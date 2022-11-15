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Spor

Avrupa Voleybol Şampiyonası kuraları yarın çekiliyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın katılacağı 2023 Avrupa Şampiyonaları'nda grup kura çekimleri yarın İtalya'da yapılacak.

AA15 Kasım 2022 Salı 12:12 - Güncelleme:
Avrupa Voleybol Şampiyonası kuraları yarın çekiliyor
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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kura çekimi TSİ 19.00'da İtalya'nın Napoli şehrinde gerçekleşecek.

2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, 15 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihlerinde Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. 2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası ise 28 Ağustos-16 Eylül 2023 tarihlerinde İtalya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve İsrail'in ev sahipliğinde oynanacak. Ev sahibi ülkeler grup aşamasındaki bir rakibini kendi seçebilecek.

Kadınlarda şampiyonaya Türkiye, İtalya, Belçika, Estonya, Almanya, Sırbistan, Hollanda, Polonya, Fransa, İsveç, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Ukrayna, Slovenya, Slovakya, Bosna Hersek, Yunanistan, İspanya, Romanya, Macaristan, Finlandiya, Azerbaycan, İsviçre katılacak.

Erkeklerde ise şampiyonada Türkiye, İtalya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, İsrail, Slovenya, Polonya, Sırbistan, Hollanda, Almanya, Çekya, Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Belçika, Portekiz, Yunanistan, İspanya, Romanya, İsviçre, Danimarka, Karadağ, Estonya, Hırvatistan yer alacak.

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