İSTANBUL 18°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2023 Perşembe / 5 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9695
  • EURO
    29,7131
  • ALTIN
    1773.53
  • BIST100
    7769.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 7 madalya
Spor

Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 7 madalya

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular 2'si altın 7 madalya elde etti.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 21:15 - Güncelleme:
Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 7 madalya
ABONE OL

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününe 7 sıklette müsabakalar yapıldı.

Erkekler 148 santimetrede Utku Kap ve kadınlar 156 santimetrede Didar Efsa Karayel, altın madalya kazandı.

Erkekler 148 santimetrede Osman Nuri Esad Ersan gümüş madalyanın sahibi olurken, 148 santimetrede Yiğit Efe Erdoğan, 156 santimetrede Muhammed Taha Yıldız ve kadınlar 144 santimetrede Ebru Sevilay Abut ile 152 santimetrede Nisanur Akay, bronz madalya aldı.

Şampiyonanın ikinci gününde 6 sıklette müsabakalar yapılacak.

  • tekvandoşampiyonası
  • altınmadalya
  • millisporcular

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.