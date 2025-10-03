İSTANBUL 24°C / 16°C
Spor

Avrupa'da 3'te 3 yaptık! UEFA ülke puanında büyük avantaj

Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, haftayı galibiyetlerle kapattı. Bu sonuçlar, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye 1.20 puanlık katkı sağladı. İşte detaylar...

3 Ekim 2025 Cuma 07:46
Avrupa'da 3'te 3 yaptık! UEFA ülke puanında büyük avantaj
Avrupa sahnesinde Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yoğun hafta geride kaldı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor Avrupa kupalarındaki maçlarını kazanarak UEFA Ülke Puanı sarılamasında Türkiye'ye toplam 1.20 puan katkı sağladı.

EN YAKIN RAKİP ÇEKYA

Avrupa kupalarına dört takımla devam eden Çekya ise 0.8 katkı sağlayabildi ve Türkiye aradaki farkı açtı. Aradaki toplam fark 3.3 puana yükseldi.

Ülke puanında güncel sıralama şöyle:

1 - İNGİLTERE: 97,561

2 - İTALYA: 86,803

3 - İSPANYA: 80,953

4 - ALMANYA: 77,259

5 - FRANSA: 70,391

6 - HOLLANDA: 62,366

7 - PORTEKİZ: 59,466

8 - BELÇİKA: 56,150

9 - TÜRKİYE: 44,800

10 - ÇEKYA: 41,500

