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Spor

Avrupa'da 5 büyük takım Corentin Tolisso'nun peşinde

Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih'te forma giyen Corentin Tolisso, Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listesine girdiği belirtildi.

27 Ekim 2021 Çarşamba 19:15 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 19:15
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Bayern Münih'te forma giyen Corentin Tolisso'nun, yaz transfer dönemi için şimdiden Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listesine girdiği kaydedildi.

5 TAKIM PEŞİNDE

İtalyan medyasında yer alan haberlerde; Bayern Münih ile sözleşmesi 2022 yazında sona erecek Fransız futbolcu için Juventus ve Inter'in transfer için devreye girmeye hazırlandıkları belirtildi.

Öte yandan, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid ve Tottenham'ın da Fransız futbolcuyu bonservissiz olarak kadrolarına katmak konusunda iştahlı oldukları bildirildi.

BU SEZON 5 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Bayern Münih ile biri ilk 11 olmak üzere toplam 5 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, bir gol bir asistlik bir performans gösterdi.

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