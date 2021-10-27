Avrupa'da 5 büyük takım Corentin Tolisso'nun peşinde

27 Ekim 2021 Çarşamba 19:15 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 19:15

Bayern Münih'te forma giyen Corentin Tolisso'nun, yaz transfer dönemi için şimdiden Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listesine girdiği kaydedildi.

5 TAKIM PEŞİNDE

İtalyan medyasında yer alan haberlerde; Bayern Münih ile sözleşmesi 2022 yazında sona erecek Fransız futbolcu için Juventus ve Inter'in transfer için devreye girmeye hazırlandıkları belirtildi.

Öte yandan, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid ve Tottenham'ın da Fransız futbolcuyu bonservissiz olarak kadrolarına katmak konusunda iştahlı oldukları bildirildi.

BU SEZON 5 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Bayern Münih ile biri ilk 11 olmak üzere toplam 5 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, bir gol bir asistlik bir performans gösterdi.