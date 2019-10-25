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Avrupa’da çöküyoruz

G.Saray, Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir, Avrupa kupalarında gruplarda çıktıkları 12 maçta 1 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Türkiye’nin Şampiyonlar Ligi’ne 2021-2022’de direkt takım gönderme hakkı tehlikeye girdi.

  • Star Spor
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TÜRK futbolu milli takım düzeyinde Euro 2020 elemeleri ile çıkışa geçerken, kulüpler düzeyinde çöküyor. Bu sezon Avrupa kupalarına 5 takımla gitme hakkı elde eden Türkiye, Yeni Malatya’nın elenmesinin ardından 4 takımla yer aldığı gruplarda adeta yokları oynuyor.

Şampiyonlar Ligi’nde yer alan G.Saray, 3 maçta 1 puan alırken, Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimiz  Beşiktaş ile Trabzonspor da 1’er puan, Başakşehir ise 4 puan topladı. Bu 4 takım, Avrupa kupalarında gruplarda çıktıkları 12 maçta 1 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 3 beraberlik alırken, ülke sıralamasında rakiplerle ara açılıyor.

İspanya’nın 90 bin 855 puanla zirvede yer aldığı ülkeler sıralamasında Türkiye 31 bin 400 puanla 11’inci sırada bulunuyor. Türkiye 11’inci sıradaki yerini koruyamazsa Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderme hakkımız tehlikeye girecek. Bu durumda 2021-2022‘de şampiyon olan takımımız ön eleme oynamak zorunda kalacak.

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