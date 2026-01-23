Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin lig etabının yedinci haftasında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'yı ağırladı. Sarı-lacivertliler rakibine 1-0 mağlup oldu. Aston Villa'nın golünü Jadon Sancho kaydetti.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin lig etabının sekizinci ve son haftasında deplasmanda FCSB'ye konuk olacak. Avrupa Ligi'nde 7 maç sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi elde eden Fenerbahçe'nin 11 puanı bulunuyor.

Bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Takımlarımız Avrupa'da haftayı galibiyetsiz kapatırken UEFA ülke puanında güncel sıralama da netleşti.

UEFA ÜLKE PUANI

1-İngiltere - 104.991

2-İtalya - 92.981

3-İspanya - 87.140

4-Almanya - 83.545

5-Fransa - 76.177

6-Hollanda - 66.429

7-Portekiz - 64.266

8-Belçika - 58.150

9-TÜRKİYE - 48.325

10-Çekya - 46.275