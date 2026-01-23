İSTANBUL 13°C / 7°C
Spor

Avrupa'da haftayı galibiyetsiz kapattık! İşte UEFA ülke puanındaki güncel durum...

Türk takımları bu hafta Avrupa arenasında boy gösterdi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Atletico Madrid ile berabere kalırken, Fenerbahçe ise evinde Aston Villa'ya boyun eğdi. Alınan bu sonuçlarla birlikte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki son durumu netleşti.

23 Ocak 2026 Cuma 08:00
Avrupa'da haftayı galibiyetsiz kapattık! İşte UEFA ülke puanındaki güncel durum...
ABONE OL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin lig etabının yedinci haftasında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'yı ağırladı. Sarı-lacivertliler rakibine 1-0 mağlup oldu. Aston Villa'nın golünü Jadon Sancho kaydetti.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin lig etabının sekizinci ve son haftasında deplasmanda FCSB'ye konuk olacak. Avrupa Ligi'nde 7 maç sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi elde eden Fenerbahçe'nin 11 puanı bulunuyor.

Bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Takımlarımız Avrupa'da haftayı galibiyetsiz kapatırken UEFA ülke puanında güncel sıralama da netleşti.

UEFA ÜLKE PUANI

1-İngiltere - 104.991

2-İtalya - 92.981

3-İspanya - 87.140

4-Almanya - 83.545

5-Fransa - 76.177

6-Hollanda - 66.429

7-Portekiz - 64.266

8-Belçika - 58.150

9-TÜRKİYE - 48.325

10-Çekya - 46.275

