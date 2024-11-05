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Spor

Avrupa'da hakemler belli oldu! İşte temsilcilerimizin maçlarını yönetecek isimler

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü sahaya çıkacak temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'in maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

5 Kasım 2024 Salı 12:31 - Güncelleme:
Avrupa'da hakemler belli oldu! İşte temsilcilerimizin maçlarını yönetecek isimler
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UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Galatasaray ile Tottenham arasında UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak maçta Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalacak. Belçikalı hakem, 2021'de oynanan Kopenhag 5-0 Sivasspor maçında düdük çaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar ile deplasmanda oynayacağı maçta ise İskoç John Beaton görev yapacak. Beaton, daha önce iki kez Türk takımlarının maçını yönetti. Bu sezon oynanan Beşiktaş 1-3 Frankfurt maçında ve 2017'deki Başakşehir 2-1 Braga maçında düdük çaldı.

Öte yandan Başakşehir'in Konferans Ligi'nde oynayacağı Kopenhag maçında ise Hollandalı Joey Kooij düdük çalacak. Kooij, daha önce temsilcilerimizin herhangi bir maçında düdük çalmadı.

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