Son dönemde Süper Lig'i domine eden G.Saray, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa'nın yanı sıra, Portekiz, Hollanda, Belçika ve Çekya ligleri arasında 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan takımlar sıralamasında ikinci oldu. Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde bu dönemde Cim-Bom'dan daha fazla şampiyonluk sevincini sadece Almanya ekibi Bayern Münih yaşadı. Türk kulüpleri arasında Cim-Bom, bu süreçte 12 Süper Lig şampiyonluğu kazandı. 2000'li yıllarda F.Bahçe'nin 6, Beşiktaş'ın 5, Trabzon, Bursa ve Başakşehir'in ise 1'er şampiyonluğu bulunuyor. Listenin başında, Bundesliga'da 2000'li yıllara damgasını vuran ve bu süreçte 19 kez adını zirveye yazdıran Bayern Münih yer aldı. G.Saray ile birlikte Portekiz'den Porto, İspanya LaLiga'dan Barcelona ve Hollanda Eredivisie'den PSV, 2000'li yıllarda 12 şampiyonluk elde etti. Avrupa'nın en büyük 10 ligi içinde, İspanya'dan Barcelona ile Real Madrid ve Hollanda'dan PSV ile Ajax, 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk kupası kaldıran 10 takım arasına girdi.