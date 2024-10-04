Sarı lacivertliler Hollanda deplasmanında ilk bölümde beklentilerin altında kaldı. Twente 20 dakika topa hükmedip pozisyonlar buldu. 20-25 arasını Kanarya etkili oynadı, 2 fırsat kaçtı. Sonra oyun yine Twente'nin hükmüne geçti, golü de attılar... Jayden-Tadic, Mert-İrfan kanatları işlemedi.

Twente, Kanarya kalesine çok hızlı ve kolay geldi. F.Bahçe kendi yarı sahasında rakibi kabul etmesine rağmen ciddi tehlikeler atlattı. Jayden ve Fred bu yüzden sarı kart gördü... İkinci yarı Fener daha derli toplu oynamaya başladı. Nesyri-İrfan çıktı, Dzeko-Maxi girdi. Ezberi olan ilk 11'e dönünce beraberlik golü geldi. Amrabat'ın muazzam asistini Tadic gole çevirdi.

Temsilcimiz eşitliği bulduktan sonra daha özgüvenli oynamaya başladı. Ancak 1 saatlik bölümü neredeyse çöpe atan Fenerbahçe için vakit kalmadı. 2. yarıdaki gol teselli oldu.

Dusan Tadic'in golünde pası veren Sofyan Amrabat, Avrupa kupaları kariyerindeki 30'uncu maçında ilk asistini yaptı. Dusan Tadic de bu sezon Avrupa kupalarındaki ilk golünü eski takımı Twente karşısında kaydetti.

Twente karşısında sekiz kurtarış yapan Dominik Livakovic, Volkan Demirel'in (9 vs Lazio; Nisan 2013) ardından bir Avrupa Ligi maçında en yüksek sayıya ulaşan Fenerbahçe kalecisi oldu.

HER MAÇ BAŞIMIZA BUNLAR GELİYOR!

Jose Mourinho: "Avrupa'da alınan her puan iyidir. 0-0'ken çok net 2 pozisyon kaçırdık. Hayal kırıklığı sebebimiz buydu. Her maç başımıza bu geliyor... Rakibimiz çevik, hızlı çıkan bir takım. Beraberlikten sonra momentum bize geçti. Kazanabilirdik... Çok sarı gördük, değişiklikler ypamak zorunda kaldık."

AMRABAT SİFTAH YAPTI

Yeni transfer Sofyan Amrabat, Fenerbahçe forması altındaki ilk asistini yaptı. 71'inci dakikada savunma arkasına muhteşem bir top atan Amrabat'ın pasını Dusan Tadic gole çevirdi. Milli futbolcu İsmail Yüksek'i yedek bırakan deneyimli orta saha, ilk 45'te savunmada gösterdiği başarılı performansı ikinci devrede rakip yarı sahada gösterdi. 75. dakikada ise tartışmalı bir sarı gördü.